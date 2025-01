Ilgiorno.it - Mantova, lavoratori in nero e capannone fuori regola: chiuso laboratorio tessile, multe per 40mila euro

, 15 gennaio 2025 – Duein, uno dei quali in condizione di clandestinità. Quarantamiladi multa. Sono i tre numeri che caratterizzano l’operazione messa a segno dai carabinieri diall’interno di unnella zona industriale della città. L’intervento risale a ieri, lunedì 14 gennaio. L’azienda era specializzata nella produzione di semilavorati per abbigliamento tecnico sportivo. A gestirlo un imprenditore 42enne di origini cinesi. L’opificio, che non era visibile dalla pubblica via in quanto annesso a un’abitazione privata, è risultato avere alle dipendenze 13 dipendenti. Tra ipresenti, due sono risultati “in” e di questi due, un clandestino, identificati dai carabinieri diper la successiva denuncia alla magistratura.