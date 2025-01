Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale maschile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Italia per dare un segnale di vita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’in programma a(Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-di. Si aprono le danze nella località bavarese per uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno. Il classico format su quattro poligoni darà il via alla cinque giorni teutonica, la quale occuperà il weekend che ci apprestiamo a vivere.La lotta per la vittoria sarà piuttosto aperta, date le caratteristiche peculiari della specialità: chi sarà preciso al poligono avrà ottime possibilità di aggiudicarsi la gara. Ovviamente i norvegesi partiranno favoriti: Johannes Boe è il leader della generale, ma nel tiro non ha il punto di forza e quest’oggi potrebbe faticare. Allora occhio agli inserimenti dei connazionali Sturla Laegreid, Endre Stroemsheim e Tarjei Boe.