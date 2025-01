Ilrestodelcarlino.it - La Jesina torna alla vittoria e sale sul podio: ora il big match contro il Vismara

Pochi sorrisi per le nostre nel girone A di Promozione nella seconda giornata di ritorno. Soloe Moie Vallesina conquistano i tre punti, sconfitte le altre cinque.la luce nellache dopo tre ko consecutivi si prende i tre puntiil S. Orso con il gol del solito Cordella. I leoncellino sul, avvicinando il secondo posto vista la sconfitta del. Si prende i tre punti la Fermignanese, ora capolista solitaria, sul campo del Marina che viene piegato di nuovo in casa. E così per lala vetta dista sempre sei punti, mentre il secondo posto solo tre. Occupato da quelche sarà il prossimo avvversario proprio della, con i leoncelli che sabato saliranno sul terreno della vice capolista. Per un calendario non proprio agevole per la squadra di Omiccioli che dopo ilospiterà la Biagio Nazzaro prima della trasferta sul campo della Vigor Castelfidardo, tutte formazioni che ambiscono a un posto playoff.