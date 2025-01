Rompipallone.it - Juventus, ritorno di fiamma: lo prendono dal Milan

Lapronta a tornare alla carica con i rossoneri per un vecchio pallino: il club torinese fa sul serio, nuovo sprintNonostante gli sforzi profusi, per lala svolta definitiva, almeno in campo, non è ancora arrivata. I bianconeri hanno sfoderato una grande prestazione con l’Atalanta, ma non riuscendo, ancora una volta, a vincere, non andando al di là del solito pareggio (siamo a 13 su 20 gare in campionato) e venendo rimontata nuovamente dopo il vantaggio trovato all’inizio del secondo tempo.C’è comunque da guardare agli aspetti positivi, visto che la squadra di Thiago Motta è riuscita a creare moltissimo e a mettere davvero in difficoltà la squadra di Gasperini. Il tutto, per l’ennesima volta, in emergenza e senza un centravanti di ruolo. Il che potrebbe effettivamente essere incoraggiante per il prosieguo.