Inter-Sampdoria 3-2 2004 2005 | storia di una incredibile rimonta!

Il calcio, come ci insegna qualcuno, è ordinariamente scienza esatta, ma come in ogni cosa, il pericolo delle eccezioni non è da escludere. E non ci piace dire che “l’eccezione conferma la regola“, perché non vediamo il nesso logico tra la conferma di un’abitudine e un’eventualità più unica che rara; ci piace piuttosto immedesimarci nel brivido che quell’eccezione può provocare, nel fremito, nell’adrenalina che ci pervade al solo ricordo. Ecco perché quando si parla di rimonte, il cuore di uno sportivo e, nello specifico, di unista va quasi in fibrillazione.Quella delè la primadel Mancio: Moratti, nell’estate precedente, aveva fatto follie pur di avere l’emergente tecnico ex-Lazio alla guida della sua truppa e dopo la vittoria della Coppa Italia a Roma, l’allenatore di Jesi era approdato alla Pinetina.