Impallomeni consiglia: «Pellegrini-Frattesi è lo scambio che farei!»

Daviderimane in orbita Roma, il mercato è aperto e chiuderà il 3 febbraio. C’è ancora tanto tempo per la trattativa, Stefanol’Inter su unocon Lorenzosu TMW Radio. MERCATO – Davideè sul mercato, ha chiesto la cessione all’Inter ed è irremovibile. Non vuole proseguire con il club nerazzurro nonostante sul campo non abbia dato la stessa sensazione. A Venezia ha sfiorato la rete ed è stato presente più di quanto non lo sia stato in Supercoppa Italiana contro il Milan. Tutto questo non ha fatto cambiare idea a, che vuole giocare di più e non rimanere più in panchina.uomo giusto per l’Inter? La risposta diCONSIGLIO – L’unica squadra che è veramente interessata aè la Roma. Il club giallorosso non riesce comunque a soddisfare le richieste dell’Inter, che, come il giocatore, non si muove dalla valutazione che fa di 45 milioni di euro.