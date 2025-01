Ilfattoquotidiano.it - Il debito pubblico italiano supera i 3mila miliardi di euro. Ma ora Banca d’Italia spiega che non è un problema

Ilhato lo scorso novembre la soglia simbolica deidi. Lo comunica lando che ildelle amministrazioni pubbliche è aumentato di 23,9rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.005,2. Ciò è dipeso dalla crescita delle ‘”disponibilità liquide del Tesoro” (+ 21) e dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (+ 3,2).La cifra in sé vale quel che vale, ossia poco. L’indicatore significativo per quanto concerne il(o il deficit) è quello in rapporto al Pil, in Italia comunque da tempo su valori elevati (139%), superiori alla media Ue. Un semplice esempio chiarisce il perché. Un conto è avere undi 100milase si guadagnano 30milal’anno. Un altro è averne uno di 200mila con redditi per oltre 100mila.