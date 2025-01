Lanazione.it - Il Cenaia torna nei play off

Ilalla vittoria, sale al quarto posto ein zonaoff. Buon pari del Fratres Perignano e sconfitte per Mobilieri Ponsacco e Cuoiopelli. "Siamo finalmenteti a raccogliere i tre punti che tanto ci mancavano ma in cui i nostri ragazzi non hanno mai smesso di credere – le parole della società arancioverde – Questo nonostante le condizioni avverse dovute prevalentemente al forte vento. Nel primo tempo abbiamo sofferto la compattezza e il ritmo del Montespertoli che al 13’ è passato in vantaggio con Gasparri. Complimenti ai nostri avversari per la capacità di chiudere tutti gli spazi e metterci in difficoltà. Nell’intervello mister Sena cambia modulo e passa al 4-2-3-1. Entrano Pecchia e Marcon. Ilrinchiude il Montespertoli nella sua area di rigore per dar vita a un forcing a pieno organico che però sembra non sortire alcun effetto.