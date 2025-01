Sport.quotidiano.net - Il Bologna prova a riaccendersi a San Siro. Italiano contro l’Inter per puntare l’Europa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Difficile che settantadue ore siano bastate a Vincenzoper digerire i due punti regalati domenica sera alla Roma quando ormai sulla partita erano calati i titoli di coda. Ma nel Grande Frullatore che è il mese delle partite ogni tre giorni adesso per il suoc’è subito l’occasione per riprendersi il maltolto. Che sia lecito parlare di ‘occasione’ quando si sfidano a domicilio i campioni d’Italia è tutto da dimostrare. E’ anche tutto da dimostrare, però, che l’essere diventati una squadra che tende a imporre il proprio gioco a tutti, conquista non scontata nell’anno della rifondazione post Thiago, implichi la capacità di fare bottino pieno con le grandi. Alfin qui è riuscito una sola volta, a novembre con la Roma, quando all’Olimpico finì 3-2 per i rossoblù e quando, va detto, la Roma era una Rometta che quel giorno aveva una sola priorità: sbarazzarsi di Juric.