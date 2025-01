Gamberorosso.it - I migliori Langhe Nebbiolo al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Se il Barolo e il Barbaresco dominano ancora la scena tra i vini rossi più apprezzati del Piemonte, oggi è ilcon le altre sue denominazioni (anche quelle meno conosciute, come la Doc Albugnano) a giocarsi il ruolo di protagonista anche nelle versioni più accessibili. Infatti, ormai da tempo, la “nebbiolizzazione” del vigneto Langa, inizialmente vista con scetticismo, si è rivelata una mossa vincente.Grazie a questo fenomeno, i produttori piemontesi sono riusciti a sfruttare al meglio le peculiarità di un vitigno che, pur rappresentando solo il 3 per cento della superficie vitata regionale, è considerato il re indiscusso per eleganza e complessità. IlDoc, meno strutturato e longevo rispetto ai più blasonati Barolo e Barbaresco, nasce con l’intento di offrire vini giocati sulla freschezza, sui frutti a bacca rossa e sulle leggere e piacevoli note di spezie.