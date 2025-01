Lettera43.it - Hellas Verona, ufficiale il passaggio a Presidio Investors: Italo Zanzi presidente

Leggi su Lettera43.it

Ora è: l’ha una nuova proprietà. Come spiegato in un comunicato sul sito, il fondo, società di private equity con sede in Texas, ha acquisito il 100 per cento delle quote del club scaligero da Maurizio Setti, la cui gestione si chiude dunque dopo 13 stagioni. «Sono tanti i ricordi per cui provo orgoglio ed emozione», ha spiegato quest’ultimo nella nota. «Dalla prima promozione in Serie A, al mio primo anno, all’ultima salvezza della stagione scorsa, sono molti i momenti per cui ho gioito per questi colori. Ora si apre un nuovo capitolo». Come si evince dal comunicato, Setti resterà legato al club veronese in qualità di Senior Advisor of Football Operations, un consigliere esperto che avrà il compito di supportare le attività dello staff sportivo e del direttore sportivo Sean Sogliano.