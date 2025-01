Liberoquotidiano.it - Governo: Iv deposita due interrogazioni su regali e su abitazione Meloni

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Sono statete oggi dueparlamentari firmate dall'onorevole Francesco Bonifazi e rivolte alla presidenza del Consiglio dei ministri suiricevuti dalla premier in questi anni e sull'recentemente acquistata da Giorgia". Lo rende noto l'Ufficio stampa di IV."Nella prima interrogazione Bonifazi chiede di verificare l'elenco deisuperiori a 300€ ricevuti dalla Premier negli ultimi due anni e mezzo e di avere accesso agli atti per capire se la Premier abbia restituito la differenza deisuperiori a 300€ che ha tenuto nella sua disponibilità. Nella seconda il parlamentare fiorentino chiede di conoscere se per l'della Premier siano stati spesi denari pubblici e se la Premier non ritenga di dover pubblicare l'elenco di tutti i fornitori per evitare dubbi su conflitti di interesse e su eventualiricevuti, superiori ai 300€ consentiti", spiega sempre Iv.