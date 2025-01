Formiche.net - Fuga da TikTok. RedNote e le alternative all’app che preoccupano gli Usa

Il conto alla rovescia non si ferma.rischia di essere vietato negli Stati Uniti domenica, a meno che la Corte Suprema non intervenga contro la legge “divest or ban” che impone a ByteDance di cedere le attività nel Paese (dove conta 170 milioni di utenti) per evitare il ban. Ieri, nella giornata segnata dalle indiscrezioni di Bloomberg su un possibile coinvolgimento di Elon Musk nel futuro dell’app (“pura finzione” secondo), Red Note, un’altra app cinese di video brevi e messaggi di testo, è stata la più scaricata dagli store americani. Xiaohongshu, questo il nome in mandarino della piattaforma (ovvero: piccolo libro rosso), è usata da 300 milioni di persone, soprattutto in Cina. E gli americani sulla piattaforma sono riconoscibili tramite l’hashtag #refugee, visto 100 milioni volte martedì.