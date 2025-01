Liberoquotidiano.it - FIEG, audizione alla Camera sul Decreto Cultura: il fondo per i quotidiani è il riconoscimento dell'importanza dei giornali

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si è svolta oggi, presso la Commissione, l'– rappresentata dal Presidente, Andrea Riffeser Monti – nell'ambitoa conversione in legge del-legge. Nel corsoil Presidente Riffeser ha espresso la soddisfazione degli editori associatiper l'istituzione, per il 2025, deldi dieci milioni per ampliare l'offertale deiin formato cartaceo. “La volontà di sostenere lo sforzo per potenziare l'offertae pagineli dei nostri, nazionali e locali, costituisce – ha affermato Riffeser – il concretoa funzione insostituibile deianche nella promozionea fruizioneo spettacolo ea comunicazione audiovisiva”. “Occorre però – ha concluso il Presidente– superare l'episodicità'intervento, previsto solo per il 2025: gli editoripropongono di rendere strutturale ile di destinargli almeno il due per centoe risorse che la legge di Bilancio assegna ogni anno al cinema e agli spettacoli dal vivo”.