Famiglie in festa a teatro | Sposati da 50 anni tutto iniziò in discoteca Il segreto? Il rispetto

Su un punto tutte le coppie sono concordi: per far sì che un matrimonio duri mezzo secolo (e oltre) serve prima dimunirsi di tanta pazienza. Si è tenuta ieri mattina alDiego Fabbri la cerimonia dedicata agli sposi forlivesi che festeggiano quest’anno il 50°versario. L’evento, ideato all’inizio della prima amministrazione Zattini dall’ex consigliera comunale Marinella Portolani, è essenzialmente una grandecondotta dall’umorista Sgabanaza pensata per celebrare gli amori di lunga data: quest’anno le coppie intervenute sono state 120. "È bello che siate qui, uniti, dopo 50– il saluto del sindaco Zattini –. Voi siete la generazione che ha creato la Forlì che vediamo oggi". Le storie di chi siede sulle poltroncine di velluto rosso del Fabbri sono decine, tutte simili e allo stesso tempo uniche.