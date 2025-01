Quifinanza.it - Equita è positiva sui mercati azionari nel 2025: i 5 Best Pick a Piazza Affari

Campari, Enel, FinecoBank, Iveco e Unicredit. Sono questi i “” di, importante banca d’italiana, che delinea la sua visione per l’anno appena iniziato, fornendo importanti indicazioni sui vari settori. Inoltre, ha identificato i “” anche tra le mid-caps, scegliendo Antares Vision, Fiera Milano, Lottomatica, Moltiply, Technogym e Technoprobe.La visione generaleIn generale, il broker afferma di entrare nelcon “una view leggermentesui”, perchè il contesto macro rimane favorevole e l’attesta è per un’economia globale sugli stessi livelli del 2024 (attorno ad un +3%), con importanti divergenze nelle diverse aree (USA +2,5%, EU +0,8%, Cina +4%) e banche centrali meno sincronizzate. Inoltre, gli utili societari sono attesi in crescita (mediana crescita EPS+10% per MSCI USA e +9,5% per MSCI EU), e le valutazioni, al di fuori degli USA e alcuni settori specifici, non sono generalmente elevate.