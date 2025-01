Dilei.it - Elisabetta Franchi rischia un processo per stalking. Cosa è successo

, fondatrice del suo brand e volto noto della moda italiana, è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria che potrebbe condurre a unper. La Procura di Bologna, nella persona del Pubblico Ministero Luca Venturi, ha chiuso le indagini nei confronti della stilista bolognese, accusata di aver perseguitato una donna con cui in passato aveva avuto rapporti sia personali che professionali e che riteneva essere l’amante del suo compagno.La denuncia e le accuseLa vicenda risale a febbraio 2024, quandoavrebbe iniziato a comportarsi in modo ossessivo nei confronti di una sua ex consulente e amica, accusandola di avere avuto una relazione con il suo ex compagno Alan Scarpellini. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il comportamento diavrebbe incluso minacce, diffamazione e un uso strategico dei social media per alimentare un clima di ostilità contro la donna.