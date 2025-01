Ilfattoquotidiano.it - Elisabetta Franchi rischia il processo per stalking nei confronti di una ex consulente: “Pensava fosse l’amante del marito. Le disse: sarò uno tsunami in piena”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Guai in arrivo per la stilista e imprenditrice? La Procura di Bologna ha chiuso un’indagine diai danni di una sua ex. Lasarebbe accusata, al termine degli accertamenti svolti dalla squadra mobile, di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l’altra donna, con cui in passato aveva una relazione di amicizia. Risulterebbe contestato, tra l’altro, un post su Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori, realizzando così una ‘shitstorm’ contro la persona offesa.Il messaggio in questione venne pubblicato sul profilo della stilista, account seguito da centinaia di migliaia di persone: “Hai mai vissuto l’incubo – diceva – di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?“.