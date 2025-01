Tpi.it - Ecco quali sono le compagnie aeree più sicure al mondo: la classifica completa (low cost incluse)

lepiùalViaggiare per molti passeggeri è anche sinonimo di paura e ansia: c’è una, però, che rivelalearee piùalnel 2025. A stilarla è stato il sito AirlineRatings.com, che valuta lazza e i prodotti delle, low.Laviene stilata attraverso lo storico degli incidenti gravi avvenuti negli ultimi due anni, su età e dimensione della flotta,fiche e formazione dei piloti.LadellepiùAir New ZealandQantasCathay Pacific, Qatar Airways ed Emirates (3 ex aequo)Virgin AustraliaEtihad AirwaysANAEVA AirKorean AirAlaska AirlinesTurkish AirlinesTAP Air PortugalHawaiian AirlinesAmerican AirlinesSASBritish AirwaysIberiaFinnairLufthansa/SwissJALAir CanadaDelta AirlinesVietnam AirlinesUnited AirlinesLe migliori lowHong Kong ExpressJetstar GroupRyanaireasyJetFrontier AirlinesAirAsiaWizz AirVietJet AirSouthwest AirlinesVolarisflydubaiNorwegianVuelingJet2Sun Country AirlinesWestJetJetBlue AirwaysAir ArabiaIndiGoEurowingsAllegiant AirCebu PacificZipAirSKY AirlineAir Baltic“Ancora una volta Air New Zealand e Qantas sicontese il primo posto, con solo 1,50 punti di differenza tra le due