Capodanno degli esercenti Brindisi in ritardo col botto | | È stata un’idea vincente

Festa doveva essere e festa è, anzi. E’ stato unfantastico quello festeggiato posticipatamente dagliche il 31 dicembre avevano dovuto lavorare senza riuscire e brindare all’arrivo del 2025. L’idea di Franco Piccioni, lo ‘Zio Kinto’ ascolano, è subito piaciuta e sono state tante le prenotazioni per questa serata inusuale. Così lunedì sera all’Hotel Villa Pigna si sono ritrovati i titolari, i gestori e i collaboratori di oltre trenta attività del centro storico cittadino, e non solo, per brindare all’arrivo del nuovo anno seppure con due settimane diche di certo si ripeterà anche il prossimo anno, si spera con ancora più partecipanti. "Un veglione riuscitissimo – ha commentato Franco Piccioni – con oltre 150 addetti ai lavori ‘food and beverage’ del centro storico che si sono divertiti ballando fino alle 3 di notte nel ristorante dell’hotel Villa Pigna.