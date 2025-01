Oasport.it - Australian Open, Zheng Qinwen esce di scena al secondo turno: Laura Siegemund compie l’impresa

Grande sorpresa nel tabellone femminile del singolare di questi2025. La cinese(n.5 del mondo), finalista l’anno scorso e tra le grandi favorite per il successo finale, è stata eliminata aldalla tedesca(n.97 del ranking), che mai aveva sconfitto una top-10 in un Major. 7-6 (3) 6-3 in 2 ore e 18 minuti lo score in favore della teutonica, che quindi si qualifica per il terzoe affronterà la vincente della sfida tra le due russa Pavlyuchenkova (n.27 del seeding) e Potapova.Nel primo parziale una grande lotta e occasioni per il break da una parte e dall’altra, con la cinese che tira più forte, ma commette molti più errori, al cospetto della teutonica che cerca di rallentare il ritmo, variando maggiormente lo scambio.è la prima ad andare avanti di un break nel nono game, salvo poi essere ripresa nel decimo.