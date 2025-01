Ilrestodelcarlino.it - Australian Open:. Nardi perde al quinto set contro il canadese Diallo

La vittoria in uno slam rimane un tabù per Luca, che ha ceduto in cinque setilGabriel. Il numero 86 della classifica Atp, un gigante ben al di sopra dei due metri, ha incassato il crollo del pesarese dopo i primi tre set giocati più che alla pari dal 21enne del Baratoff che era passato in vantaggio per due set a uno.gioca a viso apertoil, sfiorando anche il colpo nel tie break del secondo set, ma poipassa nel quarto eparziale troppo nettamente perché non sia accaduto qualcosa di inatteso (6-1 6-2) a favore del. "Alla fine del terzo set sono andato in bagno e non mi ha fatto bene. Non sarei dovuto andare in bagno – ha detto Luca–, perché mi ha rilassato troppo e sono tornato in campo che ero parecchio stanco e purtroppo poi non sono riuscito a tornare su.