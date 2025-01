Terzotemponapoli.com - Aperte le selezioni per “Maratoneta SuperNews”

Leggi su Terzotemponapoli.com

leper “”: la testata avvia la ricerca dei suoi runner per l’edizione 2025 L’iniziativa “” è arrivata alla sua terza edizione: dopo il successo registrato nel 2023 e nel 2024, la testata sportiva intende portare avanti il progetto sul running partecipando alla Maratona di Roma 2025, un’edizione speciale che si intreccia con l’anno del Giubileo. Per essere rappresentata alla corsa organizzata più lunga della Capitale,ha ora bisogno dei suoi maratoneti: le, che si chiuderanno il 20 febbraio, sonoa tutti gli amanti della corsa, professionisti e non, che si sentano pronti a percorrere 42 km di bellezza in una giornata all’insegna dello sport, della pluralità e della condivisione. Per i profili selezionati la Maratona di Roma sarà un’esperienza gratuita, dal momento che sarà la testata a occuparsi dei costi d’iscrizione dei suoi runner.