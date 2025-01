Ilrestodelcarlino.it - Al Papa la Madonna creata col fango

Più di 300 ragazzi dell’istituto Oriani di Faenza a Roma per partecipare al Giubileo della Speranza. Quello della scorsa settimana non è stato un semplice viaggio di istruzione, ma una vera e propria esperienza di vita. "È stata una giornata emozionante – afferma il dirigente scolastico Fabio Gramellini –. Incontrare un personaggio di importanza mondiale come ilnon capita tutti i giorni; i ragazzi sono tornati arricchiti, sia i credenti che i non credenti; inoltre vivere insieme agli altri in amicizia è un’esperienza per la vita". Il dirigente dell’istituto, gli insegnanti e gli studenti hanno anche donato al pontefice la ’del’. "Abbiamo consegnato allacon ildell’alluvione dalla Bottega Gatti – dice Luca Bandini, docente di religione, organizzatore e accompagnatore – e un biglietto con le firme, le dediche e i pensieri dei ragazzi: un messaggio che unisce l’approccio culturale e le responsabilità educative delalla sofferenza che l’alluvione ha portato a tanti studenti".