Ilfattoquotidiano.it - Accordo Israele-Hamas, il video dei festeggiamenti dei palestinesi: migliaia di persone in strada nella Striscia di Gaza

diin tuttacelebrano l’per il cessate il fuoco annunciato dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Ihanno iniziato a festeggiare a: la gente ha esultato e applaudito per, mentre altri suonavano il clacson delle autocittà meridionale di Khan Younis, quando è giunta la notizia di un possibileper il cessate il fuoco dopo 15 mesi di guerra. “Lesono felici dopo le sofferenze che hanno visto per più di un anno. Speriamo che venga attuato”, ha detto Ashraf Sahwiel al telefono ad Ap. Sahwiel, sfollato a causa del conflitto, attualmente vive in una tenda a Deir al-Balah con cinque membri della famiglia. L’uomo ha aggiunto che tutti hanno seguito da vicino i negoziati negli ultimi giorni, “anche i bambini che hanno speranza e sono felici di tornare a casa”.