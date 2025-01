Tutto.tv - Uomini e Donne spoiler: Martina fa la scelta e torna sui social prima del previsto

Leggi su Tutto.tv

Ieri, lunedì 13 gennaio, è stata registrata ladiDe Ioannon a. La giovane ha optato per il corteggiatore Ciro, rifilando un due di picche a Gianmarco. Subito dopo le riprese, l’ormai ex tronista èta sui, cosa che solitamente non accade, ed ha fatto un commento proprio inerente la. LadiDe Ioannon ha compiuto la suanello studio di. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportare da Lorenzo Pugnaloni,del momento tanto atteso, sono andate in onda le esterne di un giorno fatte sia con Ciro sia con Gianmarco. Già dai filmati è apparso evidente che la De Ioannnon fosse palesemente cotta del primo. Con lui ha trascorso una giornata a Torre Annunziata, di dove è originario lui.