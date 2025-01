Travolto da un’auto che poi scappa mentre attraversa la strada | ricoverato muore dopo sei giorni di agonia Aldo era un pensionato di 70 anni Il tragico investimento a Ceccano

Leggi su Dayitalianews.com

Bruni,di 70residente a, è deceduto ieri pomeriggio presso il reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, a seguito delle gravi ferite riportate in unavvenuto seifa.L’incidente in via Passo del CardinaleL’incidente si è verificato in via Passo del Cardinale, nei pressi di una rotatoria e a poca distanza dalla scuola frequentata dai nipoti della vittima.Bruni stavando laquando è statoda una Fiat Punto grigia. La conducente del veicolo, una donna, si è data immediatamente alla fuga, lasciando ilferito sull’asfalto.Le condizioni di Bruni sono apparse subito critiche, ed è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è statoin terapia intensiva.