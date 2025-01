Secoloditalia.it - Terzo mandato, De Carlo a Zaia: “La norma esiste da tempo. Il centrodestra saprà scegliere il candidato migliore”

Leggi su Secoloditalia.it

Il dibattito sulsta accendendo la politica. Oggi è il governatore del Veneto Lucaa sferrare l’attacco più duro contro quella che definise “un’anomalia tutta nostra. E che riguarda un centinaio di sindaci e alcuni governatori, compreso il sottoscritto”. In un punto stampa a Venezia ha dichiarato tutta la sua contrarietà: “Io non perdo i sonni, ma è inaccettabile dire che si blocchino dei mandati a amministratori eletti direttamente dal popolo altrimenti si creano centri di potere. Ed è stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento“.L’affondo disul, in scadenza di secondo incarico come governatore della Regione Veneto, sarebbe pronto a ricandidarsi. E si dice certo che avrebbe i voti dei suoi concittadini se potesse ripresentarsi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.