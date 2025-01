Ilgiorno.it - Tentano il colpo in una villetta. Poi desistono

Leggi su Ilgiorno.it

Forzano la serratura di una, ma vengono disturbati e scappano a mani vuote. In un cortile, invece, sparisce un monopattino elettrico. Sabato sera di razzie a Massalengo. Una famiglia è rincasata in serata e ha trovato una amara sorpresa: i soliti ignoti, approfittando della loro assenza, avevano provato a entrare forzando la serratura. E quando sono arrivati a casa, c’era un Ford S max grigio parcheggiato col motore acceso di fronte alla chiesa di Motta Vigana con a bordo tre uomini sospetti. Il tempo di fare il giro dell’isolato e l’auto è sparita. La vettura è uscita dal semaforo di via Turati. I residenti hanno quindi segnalato l’accaduto ai carabinieri. Intanto qualcuno ha arraffato il monopattino di due ragazzi parcheggiato sotto casa, dentro a un cortile privato, poco distante.