Striscioni contro la magistratura davanti ai tribunali, associazioni di destra nel mirino

FIRENZE – BlitzlediEtruria 14 e Movimento Nazionale – La Rete dei Patrioti per i messaggiil presidente della Repubblica Sergio Mattarella ei magistrati dopo la polemica con il magnate americano Elon Musk. Sono state disposte dai procuratori di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca una serie di ispezioni, perquisizioni personali e locali nei confronti di soggetti appartenenti ai gruppi, alcuni dei quali risultano indagati per i fatti relativi all’esposizione, nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2024, in orario serale,alla sede giudiziaria di Prato di uno striscione contenente le seguenti espressioni minacciose e offensive nei confronti della: Elon Musk ha ragione toghe rosse andatevene. L’iniziativa intrapresa dagli aderenti ai due movimenti è risultata correlata alle dichiarazioni del magnate americano Elon Musk.