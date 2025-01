Tvzap.it - “Storie Italiane”, colpo di scena sul caso di Pierina Paganelli: parla Barzan

News tv. "Dassilva non sarà scarcerato": colpo di scena sul caso di Pierina Paganelli – Nella mattinata di oggi, martedì 14 gennaio 2025, la trasmissione di Rai 1, condotta da Eleonora Daniele è tornata ad occuparsi del caso di Pierina Paganelli, l'anziana signora uccisa a Rimini. "Storie Italiane", colpo di scena sul caso di Pierina Paganelli: Pierina Paganelli è stata uccisa a 78 anni lo scorso 3 ottobre a Rimini. È stata colpita con 29 coltellate nei sotterranei di via del Ciclamino dopo che era rientrata da un incontro con i Testimoni di Geova, di cui faceva parte.