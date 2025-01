Lettera43.it - Stellantis, un milione di dollari al fondo per l’insediamento di Donald Trump

Leggi su Lettera43.it

Anche, come i colossi della Big Tech, donerà undialperdi. Il gruppo italo-francese si affianca a società del calibro di Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon e Boeing, che hanno già previsto finanziamenti per le celebrazioni del prossimo 20 gennaio a Washington. Nel settore dell’automotive hanno impegnato risorse a sostegno della cerimonia dila Ford e la General Motors. La novità è che si tratta della prima volta per, che in passato non ha mai partecipato alle inaugurazioni presidenziali. Antonio Filosa, il responsabile delle operazioni della società in Nord America e ceo del marchio Jeep, ha dichiarato: «Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante pera livello globale. Qualunque siano le decisioni della nuova amministrazione, saremo pronti a collaborare».