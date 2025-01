361magazine.com - Slim ed elegante. È la Avanti LS Puma in limited-edition disegnata da Rihanna

Leggi su 361magazine.com

presentano la nuovissima, moderna edLSed, laLS indaè stata riprogettata rispetto all’originale. E’ leggera, minimal e all’avanguardia, con un nuovo e sorprendente tacco caratterizzato da tacchetti in gomma che ricordano quelli delle scarpe da calcio utilizzate in passato sull’erba sintetica. Ispirata alla leggendaria scarpa da calcioKing, laLS è realizzata in nubuck royal blue con tocchi gold, Formstrip cream e una classica suola football in gomma.In prima linea nel trend low-profile,ha tratto ispirazione dall’archivio in una varietà di styles, tra cui la Speedcat, la Mostro e ora laLS. L’ispirazione del design diaffonda le radici nel calcio, ma assume una tocco fashion con la tomaiae una giocosa colorway blue.