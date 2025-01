.com - Shadi Fa, il brano “Non Siamo Soli” nelle radio italiane

Fa, rapper sardo di Cagliari attivo dal 1997, torna nel periodo più odiato e amato dell’anno con unintimo e riflessivo. A Natale, dove milioni di persone soffrono latudine,Fa ci regala Non, un flusso di coscienza in chiave black music accompagnato dalla voce della cantante sarda Marzia.Il, fuori per Rockwilderz Entertainment e disponibile nei migliori store digitali, esce accompagnato da un piccolo video reel curato da Leo Mase ed è prodotto da Clive Donovan con mix e mastering gurato da Kiquè Velasquez.Nonparla del male del nostro tempo: l’insoddisfazione nel non apprezzare le cose che si hanno. Ilracconta di quanto vorremmo cambiare le cose, di quanto vorremmo migliorare e di come ci si perde di fronte ai momenti difficili senza apprezzare o ricordarsi delle cose che realmente contano.