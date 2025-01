Lapresse.it - Sanremo 2025: per Mediaset e La7 controprogrammazione ridotta e Amadeus chiude prima

Il conto alla rovescia è già avviato. Gli spot si moltiplicano: l’11 febbraio si alzerà il sipario sul 75° Festival di, l’evento tv più atteso dell’anno. E in casa Rai fervono i preparativi per accontentare le richieste del direttore artistico Carlo Conti, il quale deve ancora sciogliere gli ultimi nodi su co-conduttori e co-conduttrici e sugli ospiti italiani e internazionali. L’ufficio contratti di Viale Mazzini è in fermento perre gli accordi. Da Luisa Ranieri a Matilde Gioli, da Serena Rossi a Katia Follesa, Geppi Cucciari e Mahmood sono i nomi più gettonati assieme all’ospite sportiva Sofia Goggia. Ma in fibrillazione ci sono anche le tv competitor di Rai1, a cominciare dae La7. Si deve decidere laal Festival, una specie di bagno di sangue per chi sfida l’Ariston.