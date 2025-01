Napolipiu.com - Romano here we go!: “Kvara-PSG, c’è il sì! Napoli su Garnacho per sostituirlo”

L'esperto di mercato conferma l'accordo tra i club per oltre 70 milioni. Il georgiano firmerà un contratto di 5 anni, Conte spinge per l'argentino del Manchester United. Il futuro di Kvaratskhelia è ormai deciso: sarà PSG. La bomba di mercato è stata sganciata da Fabrizio Romano con il suo caratteristico "here we go!", marchio di garanzia delle trattative concluse. L'esperto di calciomercato ha confermato la notizia attraverso il suo profilo X: "Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, HERE WE GO! Accordo siglato oggi come previsto tra i due club. La quota di trasferimento sarà superiore a 70 milioni di euro, come riferito da RMC Sport. Contratto quinquennale per Kvara". Il Napoli di Antonio Conte non si è fatto trovare impreparato e ha già individuato il sostituto: Alejandro Garnacho del Manchester United è in cima alla lista delle preferenze.