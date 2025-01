Pallanuoto varate nuove regole di gioco Campagna | Ero scettico ma mi hanno convinto più velocità e gol

Leggi su Sportface.it

Lasta per andare incontro a una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di rendere ilpiù dinamico, spettacolare e accessibile al grande pubblico. Leintrodotte da World Aquatics mirano a rivoluzionare il, come testimoniato dai primi esperimenti della Coppa del Mondo ad Otopeni, dove la Spagna ha conquistato il titolo, superando Ungheria, Grecia, Montenegro, Croazia e Giappone; fuori dalla fase finale invece la Serbia tricampione olimpica e gli Stati Uniti bronzo a Parigi. Nel prossimo meeting di febbraio si potrebbe decidere di confermare lenorme, e a quel punto dai Mondiali di Singapore (2025) si andrebbe fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.LedellaIl cuore delle modifiche risiede in unpiù rapido e con un maggiore numero di gol previsti.