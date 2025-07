Ex sindaco Muzzarelli lo sfogo | Reggianini? Sì l’ho nominato io Ma è lui che ha denunciato tutto

"I vertici da me nominati", a partire dall’amministratore unico Stefano Reggianini, "sono quelli che hanno scoperto il furto e che hanno presentato una querela di quasi 300 pagine". Andrea Bosi? L’attuale amministratore unico lo scelsi io come assessore alla legalitĂ , e per questo è stato individuato come persona giusta per affrontare la situazione e aprire una fase due". Non ci sta l’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, consigliere regionale del Pd e sindaco per due mandati, a subire inerme le picconate di Fratelli d’Italia sul buco dell’ Agenzia della mobilitĂ e decide di rispondere per le rime, replicando al consigliere comunale e regionale Ferdinando Pulitanò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

