Santanchè processi lumaca Scontro tra pm e giudice | Si rischia la prescrizione

Il "rischio prescrizione" è concreto, ed è stato rilevato in aula dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi, sottolineando che è "l’interesse della giustizia la ragionevole durata del processo" e "con questi ritmi rischiamo di andare troppo in lĂ ". Un botta e risposta con il giudice Giuseppe Cernuto, che ha rinviato al 16 settembre il processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle societĂ del gruppo editoriale Visibilia. In un altro procedimento, quello per truffa aggravata all’Inps ancora nella fase dell’udienza preliminare, qualche giorno fa la difesa della ministra del Turismo Daniela Santanchè ha ottenuto un rinvio per l’interrogatorio in aula al 17 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

