883 sequel al via Le troupe di Sky sono tornate in città

Da ieri è in piazzetta Morosi una delle 106 farmacie cantate dagli 883 in “Con un deca“. In quell’angolo di città, a due passi dal Naviglio, è stata sistemata la scenografia che rappresenta un punto vendita di medicine dove una farmacia non esiste e in serata sono iniziate le riprese del sequel della serie tv dedicata al popolare gruppo musicale. Dopo il successo della prima stagione “Hanno ucciso l’uomo ragno“, che è risultata la serie più vista degli ultimi otto anni e ha fatto incetta di premi, le telecamere di Sky tornano in città per raccontare la seconda parte della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

