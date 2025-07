Degustibus | Spettacolo ' Stasera tocca a me' di e con eleonora Zacchi a Montecatini Val di Cecina

Prosegue il programma “De gustibus”, un calendario di appuntamenti presso la miniera di Montecatini val di Cecina (Pisa) dedicati alla valorizzazione della produzione enogastronomica del territorio e alla promozione di iniziative di carattere culturale. Il programma promosso da Comune di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Spettacolo teatrale "Andy e Melissa: il carteggio di una vita". Teatro della Laveria Miniera Montecatini val di Cecina (Pisa). Domenica 6 luglio.

