Boom di beni confiscati alla mafia | nell' Agrigentino è corsa contro il tempo per dargli una nuova vita

Continua a crescere il numero dei beni confiscati a boss e imprenditori collusi nell’Agrigentino. Terreni, appartamenti, ville, magazzini, uffici e negozi. Un patrimonio immobiliare enorme che da anni rimane in gran parte inutilizzato ma che adesso le amministrazioni comunali stanno cercando di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

