La cittadina, incastonata tra le bellezze naturali e un forte tessuto urbanistico, sta puntando sulla valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, storico e culturale. In quest’ottica, il Comune ha deciso di aderire al progetto Il Filo Blu, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Parco Adda Nord e l’Associazione Culturale Art Maiora. Il progetto coinvolge piĂą comuni lungo il fiume Adda, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilitĂ , aumentare la consapevolezza della popolazione e attrarre turisti in modo consapevole e rispettoso dell’ambiente. L’amministrazione ha scelto di far parte del progetto perchĂ© crede fortemente nei valori che questo sostiene: la promozione del territorio, la sensibilizzazione ambientale e culturale, e una visione sovracomunale che supera i confini comunali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Trezzo sull’Adda: un Comune che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici