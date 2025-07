Napoli ricorda Mario Paciolla morto 5 anni fa in Colombia senza giustizia in Italia

In centinaia a Napoli per ricordare Mario Paciolla a 5 anni dalla scomparsa e per manifestare contro l'archiviazione per suicidio voluta dalla Procura di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - mario - paciolla - anni

L’inchiesta di Fanpage su Mario Paciolla: “Un caso ancora aperto”. Martedì 13 a Napoli alle ore 19.30 - In esclusiva alla Fondazione Foqus la proiezione pubblica della nuova inchiesta di Fanpage. È su Mario Paciolla, il cooperante Onu morto in Colombia.

Le penultime lettere di Mario Rui / Mi ha scritto Zielinski, secondo me sotto sotto tifa Napoli - Le penultime lettere di Mario Rui n. 5 * Caro Salvatore. I giorni in Salento sono stati meravigliosi, il tempo era così bello che stavo quasi per non andare alla partita e restarmene in spiaggia, ma vabbè all’azzurro e al cuore non si comanda e sono andato al Via del Mare.

Napoli, in centinaia per l’inchiesta sulla morte di Mario Paciolla: “È stato ucciso non si è suicidato” - La nuova inchiesta "Il caso Mario Paciolla" è stata proiettata al Foqus ai Quartieri Spagnoli a Napoli alla presenza dei genitori di Mario Paciolla.

"Verità e giustizia per Mario #Paciolla", corteo nel cuore di #Napoli - I genitori del dipendente Onu trovato morto 5 anni fa in Colombia: "Non ci fermeremo davanti all'archiviazione, la città è al nostro fianco" https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/07/verita-e- Vai su X

Mario Paciolla, cooperante napoletano dell’Onu, fu trovato morto in Colombia il 15 luglio del 2020. Oggi, a 5 anni dalla morte, un corteo a Napoli chiede ancora verità e giustizia, soprattutto dopo l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio Vai su Facebook

Napoli ricorda Mario Paciolla, morto 5 anni fa in Colombia, senza giustizia in Italia; Verità e giustizia per Mario Paciolla, corteo nel cuore di Napoli; Mario Paciolla è morto 5 anni fa, i suoi genitori non sanno ancora il perché.

A Napoli corteo per Mario Paciolla a 5 anni dalla morte: “Chiediamo ancora verità e giustizia” - Oggi, a 5 anni dalla morte, un corteo a Napoli chiede ancora verità e giustizia, soprattutto dopo ... Lo riporta fanpage.it

Comune di Napoli e Pd per Paciolla, 'non è stato un suicidio' - "I genitori di Mario Paciolla, che hanno perso un ragazzo di 33 anni in quelle condizioni, vanno sostenuti. ansa.it scrive