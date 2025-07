Attenti a questo trend | l' ultima folle sfida dei social che può costare cara alla pelle

Altro che tormentoni estivi, sui social network l'abbronzatura selvaggia è diventata virale. Colpa dell'ultimo folle trend che sembra riportarci indietro nel tempo, quando la parola "abbronzatissimi" non era solo il titolo di un film cult ma uno stile di vita. Su Instragram e TikTok impazza la moda della tintarella estrema per esibire con orgoglio le linee nette lasciate dal costume dopo ore di esposizione ai raggi UVA. Come è nato il trend. La tendenza si è diffusa dall' Australia agli Usa fino in Europa grazie a video virali che mostrano giovani sorridenti che si autocelebrano tra lettini, specchi e rossori sospetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Attenti a questo trend: l'ultima folle sfida dei social che può costare cara alla pelle

