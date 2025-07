Borseggi, furti con destrezza, scippi. Tutti reati non più perseguibili d'ufficio. Lo impone la riforma Cartabia che obbliga le autorità di polizia giudiziaria ad agire solo se le vittime sporgono denuncia. Il più delle volte non succede e così decine di criminali restano impuniti. A sollevare il problema sono soprattutto le città d'arte invase dai turisti, troppo spesso facili prede dei malviventi. Venezia è la prima a chiedere al Parlamento e al governo correttivi urgenti, come la procedibilità d'ufficio, per combattere il fenomeno dei borseggiatori, una piaga nella città lagunare. «Non possiamo rassegnarci alla normalizzazione di reati che danneggiano quotidianamente la vita delle persone e l'immagine della città - spiega, categorico, il sindaco Luigi Brugnaro -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Borseggiatori impuniti senza una denuncia. La rivolta dei sindaci contro la legge Cartabia