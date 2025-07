Palpeggiata dallo zio | chiesti 4 anni e mezzo

Si è chiusa ieri davanti al collegio penale del tribunale — presieduto dalla giudice Cecilia Calandra, con a latere Piervittorio Farinella e Cristiano Coiro — la fase dibattimentale di un processo per violenza sessuale in ambito familiare. La procura ha chiesto la condanna a 4 anni e mezzo per un uomo accusato di aver molestato due nipoti quando erano ancora minorenni. La sentenza è attesa per il 30 settembre. L'inchiesta, coordinata dalla polizia, ruota attorno a una complessa vicenda che negli anni ha già portato a condanne pesanti in altri procedimenti paralleli. Lo stesso imputato era stato condannato in abbreviato a 6 anni come mandante di una violenza sessuale di gruppo punitiva ai danni di una delle nipoti, dopo la denuncia per abusi subiti durante l'adolescenza.

