Più tasse ma i servizi non migliorano

"Nonostante le tasse siano aumentate, i conti non tornano e i servizi per i cittadini non migliorano". A dirlo, a proposito dei bilanci di previsione 2025 delle Ausl emiliano-romagnole (Imola prevede di chiudere l’anno con un risultato negativo di oltre 37,6 milioni con un aumento del 30% deficit rispetto alle previsioni del 2024), sono Valentina Castaldini e Pietro Vignali, consiglieri regionali di Forza Italia. Un problema, quello della gestione economica delle Aziende sanitarie, che oltre al "paradosso evidente" citato all’inizio, "ci fa riflettere sulla reale sostenibilità del sistema ", proseguono Castaldini e Vignali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Più tasse, ma i servizi non migliorano"

