Seguire l'andamento degli ascolti televisivi è un buon metodo per capire gli umori del mondo reale, che non sempre coincidono con quelli raccontati da politici e commentatori presunti esperti di ogni ordine e grado. Per chi produce contenuti televisivi non è facile arrivare sull'obiettivo, coniugare qualità e interesse di un pubblico ormai assuefatto a tutto e distratto da un'offerta fin troppo ampia. Forse per questo pochi avevano scommesso su un successo tanto clamoroso per il ritorno su Canale 5 nella fascia d'ascolto più delicata e quindi pericolosa il cosiddetto access prime time che va dalla fine dei tg alla partenza della prima serata della "Ruota della fortuna", uno dei format più vecchi della tv generalista (in Italia esordì quarant'anni fa, nel 1994 il campione fu un giovanissimo Matteo Renzi) condotto dal presentatore credo più longevo della tv, il fantastico Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lezione di Gerry Scotti e il coraggio di cambiare