Case di riposo abusive il sindaco firma le ordinanze | evacuati tutti i nonnini ospiti delle due strutture

Non avevano aperto da un paio di settimane, n√© di mesi. Ma da quasi un anno. Lo hanno accertato i poliziotti del commissariato di Canicatt√¨, durante i controlli alle due case di riposo per anziani che si sono rivelate completamente abusive. Strutture da dove i nominativi degli alloggiati non. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

